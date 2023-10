Eminem choqué par un lyrics de Lil Wayne

Le Slim Shady aurait bien voulu la faire, celle-là...

Quand on demande aux gens de nommer les lyricistes du Rap US, certains noms viennent très facilement. Kendrick Lamar, par exemple, Nas, Eminem, Guru, Tupac, J.Cole ainsi que plein d'autres artistes, mais il y a des noms qui passent sous silence alors qu'ils sont eux aussi extrêmement doués. Comme celui de Lil Wayne, qui est, sans contestation possible, un des meilleurs lyricistes de l'histoire du Rap US. Et ça n'est pas nous qui le disons, mais bien ses collègues rappeurs, ainsi que les fans américains de Rap, pour qui Wayne est un des GOAT.

On en a encore eu la preuve cette semaine. Cette fois, c'est carrément Eminem qui est retrouvé scotché par une rime de Lil Wayne, pourtant banale quand on regarde toute sa discographie. Mais elle est bien placée, il faut l'avouer. Dans son morceau avec Tyga et YG, "Brand New", Lil Wayne lâche à un moment : "Got a bunch of zeros like a bag of new Funyuns". Pour ceux qui ne sont pas très doués en anglais, Weezy déclare qu'il a autant de zéros sur son compte que dans son paquet de Funyuns, des biscuits apéros à l'ognon, de forme ronde.

Bro Wayne just said “got a bunch of zeros like a bag of new funyuns!!” FUCK why didn’t I think of that???? — Marshall Mathers (@Eminem) September 28, 2023

Eminem a entendu le son, et il a immédiatement tweeté à propos de cette rime, en se demandant pourquoi il n'avait jamais pensé à la faire. En tout cas, à 41 ans, on est ravis de voir Lil Wayne encore si à l'aise au micro et pour trouver de nouvelles rimes, lui qui donnait l'impression d'être totalement perché / décalé il y a trois ans lors de ses interviews. Longue vie au roi du South !