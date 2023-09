Bigflo invite Drake au Rose Festival !

Après le succès de la deuxième édition de son festival, le frère d'Oli raconte son week-end au rappeur canadien dans une publication Instagram.

Le premier week-end de septembre était marqué par la tenue du Rose Festival, l’évènement musical créé par Bigflo et Oli. Une deuxième édition qui s’est tenue à Toulouse, leur ville d’origine et où de nombreuses artistes ont répondu à l’appel : Angèle, Gazo, Tiakola, Hamza, SCH ou encore Caballero et JeanJass. Cette semaine, quelques jours après la fin du festival, Bigflo a publié un message sur les réseaux sociaux. Une publication adressée à un rappeur : Drake. En juillet dernier, les deux frères vivaient un moment unique avec l’artiste canadien, en leur rendant un carnet de rimes lui appartenant, qu’Oli avait acheté aux enchères pour l’anniversaire de son aîné.

"Salut Drake, juste pour te donner quelques nouvelles, débute Bigflo. J'ai créé un festival avec mon petit frère et c’était un week-end de fou mec !" Il poursuit : "90 000 personnes sont venues, une grande chose pour notre ville, Toulouse. Un grand succès pour nous, un rêve devenu réalité. Je ne me rends pas compte que nous avons notre propre festival…". Des paroles touchantes qui se concluent sur une proposition plus qu’alléchante : "Peut-être qu’un jour tu t’y produiras (nous aurons besoin de beaucoup d’argent)". Si Drake n’a pour l’instant toujours pas répondu au message du Toulousain, on espère que la proposition viendra à ses oreilles. Drake à la troisième édition du Rose Festival, ça sonne pas mal, non ?