Dadju : un documentaire sur sa vie bientôt sur Canal +

Six épisodes qui raconteront l'enfance du chanteur jusqu'à son incroyable succès.

Après un début de carrière aux côtés d’Abou Tall au sein du duo The Shin Sekaï, Dadju part vers de nouvelles contrés en se lançant en solo en 2016. La meilleure décision de sa carrière. Depuis, celui qu’on aurait pu considéré comme le frère de Gims est un artiste à part entière, l’un des meneurs du genre R&B en France. Son premier album "Gentleman 2.0" est certifié disque de diamant, tout comme "Poison ou Antidote". Le dernier en date, "Cullinan" est lui disque d’or. Son histoire et son ascension fulgurante est justement au centre d’un nouveau documentaire prochainement diffusé sur Canal +. Intitulé "Ça va bien se passer, Dadju", il est réalisé par Téo Frank et David Perissère et retracera "l'odyssée moderne d'un enfant qui se retrouve à la rue avec sa mère et son frère et qui finira sur la scène du Parc des Princes », peut-on lire dans un communiqué. Le portrait d'un homme sensible, loin des stéréotypes du rap, un homme fait d'incertitudes, de contradictions, de valeurs et d'engagements qu'il défend dans ses textes."

Dans une bande-annonce, les premières images se dévoilent et l’on embarque dans le quotidien de celui qu'on a récemment entendu aux côtés de Joé Dwèt Filé. Un documentaire qui accueille aussi les témoignages de nombreux artistes comme Vitaa, Ninho, Soprano, Gradur ou encore ses deux frères, Darcy et Gims. On entendra également sa femme témoignée à visage couvert. "Ça va bien se passer, Dadju" contiendra 6 épisodes de 26 minutes. Ils seront diffusés entre le 13 et 14 septembre à 21h.