Booba commente le classement des rappeurs les plus streamés de l'histoire

Et ça fait très plaisir au Duc !

Voilà plus de 17 ans que la plateforme de streaming Spotify a été lancée, apportant avec elle une toute nouvelle manière pour les artistes de jauger leur succès. Désormais quand on parle chiffres, on parle plus de streams que de ventes physiques tant l'impact des plateformes est devenu immense. Récemment, le média rap Midi/Minuit a donc souhaité faire le point sur tout ça en révélant un tout nouveau classement des rappeurs francophones les plus streamés de toute l'histoire de Spotify.

Dans le top 10, on retrouve notamment Nekfeu à la neuvième position avec 3 milliards de streams cumulés ou encore PNL au pied du podium avec 3,6 milliards. Le top 3 est quant à lui composé de Damso en troisième, Ninho en deuxième et Jul à la première position avec plus de 7 milliards de streams. Des chiffres fous qui montrent encore une fois que le marseillais est l'un des boss indétrônables du game.

Depuis sa publication, ce classement fait beaucoup réagir à la fois les auditeurs de rap français, mais aussi les rappeurs concernés. Booba par exemple, qui figure à la huitième place, a relayé l'info dans sa story Instagram. Et comme il le souligne bien lui-même, cette position est plus qu'honorable considérant sa longue carrière et le fait que seuls deux de ses albums sont sortis à l'ère du streaming, "Trône" et "ULTRA".