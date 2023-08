Après Kaaris, au tour de Kylian Mbappé de faire les frais de l’Intelligence Artificielle

Les internautes le font chanter "Mauvais Payeur" de La Fève et c'est hilarant.

C’est la tendance sur les réseaux sociaux : les reprises de chansons générées par une Intelligence Artificielle. Elles sont partout sur la toile, des fausses covers parfois trompeuses, comme Angèle reprenant le titre "Saiyan" de Gazo et Heuss L’Enfoiré. La majorité de ces vidéos restent hilarantes. Récemment, la voix de Kaaris a été prise d’assaut par les internautes pour faire chanter au rappeur français tous les titres qui leur passent par la tête. "Dora l’exploratrice", "Inspecteur Gadget" ou encore le freestyle de Crystal dans "Nouvelle Ecole", Kaaris chante tout grâce (ou à cause) de l’Intelligence Artificielle. Une trend tellement drôle qu’on vous a fait un best-of des meilleures reprises.

Mais après l’interprète de "Se-vrak", c’est un joueur de football français qui fait les frais de l’Intelligence Artificielle : Kylian Mbappé. Ainsi, une reprise de "Mauvais Payeur" de La Fève par le capitaine de l’équipe de France fait fureur. La voix et même le visage du sportif se font dans le clip du rappeur. Il n’en fallait pas plus pour les internautes. Kylian qui chante "Bolide Allemand", "Sunlights des tropiques", le générique de 'Tchoupi" ou encore "Die", les reprises pullulent et comme Kaaris, sont toutes aussi marrantes les unes que les autres.

Reste à savoir désormais jusqu'à quand ces Intelligences Artificielles feront rigoler, car avec cette tendance, les labels discutent d'un potentiel encadrement contre une rémunération.