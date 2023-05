Booba : quel est le meilleur album pour le découvrir selon lui?

Le Duc a donné sa réponse.

A 46 ans, Booba reste plus que jamais au coeur de l'actualité du rap français. S'il n'a pas sorti d'album depuis "Ultra" en 2021 (il n'en sortira plus d’ailleurs, si on se fie à ses déclarations), il continue à faire parler de lui, soit grâce aux artistes qu'il produit (SDM, Green Montana, ...) soit à cause de ses prises de positions tranchées et ses nombreux clashs sur les réseaux sociaux. Une place importante qui lui vaut la reconnaissance du game français, mais aussi à l'international, notamment en Afrique, où il a donné beaucoup de concerts.

Invité sur le plateau d'"Avant Première", sur Canal + Afrique, Booba a été encensé par les journalistes en plateau, qui ont retracé son parcours de manière très fidèle et très intéressante. On lui a également demandé quel était, pour lui, l'album parfait pour découvrir son travail. Le Duc a répondu, de manière assez facile, qu'il s'agissait de "Nero Nemesis". Le projet, sorti en 2015, en pleine période de clash assez intense, avait été multi-décoré et comporte pas mal de très gros morceaux marquants.

"Il y a beaucoup de facettes. Il y a du chant, des gros sons", explique Booba. Mais les choses se gâtent un peu au moment d'énumérer les singles qui ont marqué les esprits, puisque le Duc va notamment parler de "Validée", mais aussi de "Terrain", alors que le titre n'est pas sur l'album. Voilà le problème, quand on a une carrière aussi incroyable et riche, on fini par s'y perdre soi-même. Quant à nous, on se dit que c'est le moment de se ré-écouter "92i Veyron" ou "Pinocchio", deux morceaux qui eux, étaient bien présents sur cet album incroyable !