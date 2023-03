Giveon : un R&B profond et sensuel qui transporte

L'artiste américain sera de passage à Paris pour défendre son album "Give Or Take" sur la scène du Zénith à Paris.

Son timbre de voix est aussi chaud que doux, s’apparentant à une épaisse couche de miel dans les oreilles. Figure de la scène R&B américaine, Giveon fait ses débuts en 2018 avec "Garden Kisses". Un premier single produit par lui-même, qui donne le ton à l’univers de l’artiste : un R&B envoûtant et voluptueux flirtant avec le jazz, évoquant l’amour avec subtilité. Sa passion pour la musique ? Giveon l’explore très tôt, encouragé par sa mère à approfondir cet intérêt. Inspiré par Frank Sinatra ou bien Mary J. Blige, il explose en 2019 avec "Like I Want You", le premier single d’un premier projet intitulé "TAKE TIME", qui contient notamment le très réussi "Heartbreak Anniversary".

Un projet qui le propulsera sur le devant de la scène R&B, grâce à cette voix qu’il est capable de moduler comme bon lui semble et ces atmosphères aériennes et sensuelles qui planent sur ses productions. Giveon décroche même une nomination dans la catégorie "Meilleur album de R&B" à la 63e cérémonie des Grammy Awards. Après "When It’s All Said and Done" et des collaborations avec Drake, Snoh Aalegra ainsi que le très populaire "Peaches" avec Justin Bieber et Daniel Caesar, il passe à la vitesse supérieure. Le 24 juin 2022, il dévoile son premier album, "Give Or Take". Un opus qu’il présente lors d’une tournée à guichets fermés aux Etats-Unis et qu’il défendra en Europe à partir du 2 mai. Giveon et son R&B ensorcelant enchantera notamment la scène du Zénith le 10 mai prochain à Paris.

Generations te fait gagner des places pour son concert. Pour tenter ta chance, contacte-nous au 0153920404 !