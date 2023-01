Ice Spice a-t-elle lancé un diss track contre Chance The Rapper ?

Le rappeur lui a demandé des comptes.

Depuis la sortie de son titre "Munch (Feelin' U)" en août dernier, le nom d'Ice Spice est sur toutes les lèvres. Il y a un peu plus d'une semaine, la rappeuse new-yorkaise a transformé l'essai avec un premier EP intitulé "Like..?". Mais un morceau en particulier a fait tiquer Chance The Rapper et pas forcément pour les bonnes raisons...

Sorti le 23 janvier dernier, le tout premier projet d'Ice Spice fait déjà pas mal de bruit. Enfin surtout le titre "In Ha Mood", dont les paroles sont montées jusqu'aux oreilles de Chance The Rapper. Ayant l'impression d'être visé, ce dernier s'est même carrément demandé s'il s'agissait d'un simple clin d'oeil, ou d'un petit clash bien subtil.

"He a rapper, but don’t got a chance/C'est un rappeur, mais il n'a aucune chance."

Pour en avoir le coeur net, Chance The Rapper a reposté le titre dans sa story Instagram, demandant directement à la jeune rappeuse s'il s'agissait d'un shoutout ou d'un diss et sondant dans le même temps sa communauté. Ice Spice lui a rapidement répondu, assurant au rappeur de Chicago que ce n'était pas du tout un clash. De quoi rassurer Chance, qui voulait simplement "double-checker" que c'était le cas.

Si cette petite phrase n'était donc pas destinée à Chance The Rapper, d'autres pensent qu'Ice Spice visait plutôt Drake. Il s'agirait en fait d'une réponse de la rappeuse à un précédent clash de Dreezy dans l'un des titres de son album commun avec 21 Savage. Une hypothèse qui reste toujours à confirmer...