Lil Baby : en plein concert, un fan lui glisse de l'argent dans les poches !

La vidéo date de 2017.

Ce week-end, une vidéo de Lil Baby datant de quelques années est remontée à la surface. On y voit le rappeur performer sur scène et un spectateur qui lui glisse discrètement un billet dans sa poche.

Vendredi dernier, Lil Baby dévoilait sur Amazon Prime son documentaire "Untrapped : The Story of Lil Baby". L'occasion d'en savoir plus sur son parcours depuis ses débuts, notamment de découvrir de nombreuses images d'archives de ses premiers concerts. Avant d'être l'un des meilleurs vendeurs du rap US, Lil Baby a commencé sa carrière comme beaucoup, en se produisant sur des petites scènes, parfois devant une dizaine de personnes seulement.

En réaction au documentaire dans lequel on peut voir de telles images, un internaute a partagé sur Twitter un souvenir de Lil Baby en concert dans un petit club de Floride en 2017. Et il y a un détail en particulier qui a fait tiqué beaucoup de monde : on y voit un des spectateurs glisser un billet dans la poche du rappeur.

Saw him at a random club Sanford florida in 2017😭 https://t.co/N14nZ8aSxk pic.twitter.com/x63voUK2Ce — Raine ⚡️ (@_weather_man) August 27, 2022

Un geste qui n'avait visiblement pas plu à Lil Baby, puisqu'il ressort aussitôt le billet de sa poche avant de le jeter par terre. Ses deux gardes du corps font ensuite signe au spectateur de reculer et de ne pas recommencer. La séquence a suscité énormément de réactions sur les réseaux, soulignant surtout à quel point ce moment a dû être très gênant pour le rappeur d'ATL.

Depuis, il a vécu à nouveau le même genre de scène en février 2022 et il avait eu exactement la même réaction. Si vous avez donc la chance de voir un jour Lil Baby sur scène, vous savez ce qu'il ne faut surtout pas faire sous peine de le vexer...