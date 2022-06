Booba fait retirer un titre de Seth Gueko des plateformes !

Son feat avec Dala n’est plus disponible.

Les menaces de Booba envers Seth Gueko ont (en partie) été menées à exécution. Le Duc qui avait promis de faire retirer son projet "Mange tes morts" des plateformes, semble avoir finalement provoqué la suppression du titre "Krakoukass" en featuring Dala.

Il y a quelques semaines, les deux artistes sont entrés en clash à propos d’une collaboration. En effet, le 3 juin dernier, Seth Guex a dévoilé le dernier album de sa carrière, "Mange tes morts". Un projet symbolique composé initialement de 20 morceaux dont un featuring avec Dala. S’il s’agit d’une collab’ comme on en trouve souvent dans le rap game, celle-ci n’a pas été du goût de tout le monde. En effet, en tant que producteur, Booba a moyennement apprécié que son artiste (qui sortira son album "MLJ Hills" le vendredi 1er juillet), signé sur le label Piraterie Music, ait été inclus dans le projet sans son accord au préalable. Un manque de respect selon le Duc, qui a immédiatement menacé Seth Gueko de faire retirer le projet des plateformes.

Cependant, quand Booba dit quelque chose, il le fait, ou presque. Si leur beef n’avait pas donné de suite, les fans du Barlou ont remarqué un détail et pas des moindres. L'opus est, certes, toujours disponible, mais avec un titre en moins. Le fameux morceau "Krakoukass", sujet de discorde, a été retiré de "Mange tes morts". Plus de titre donc, plus de Dala sur l’album. Si les principaux concernés n’ont pas annoncé ou commenté cette modification, les internautes, toujours à l’affût, ne sont certainement pas passés à côté :

Le dala seth gueko a été supprimé des plateformes — YAFFA*الارض (@arobaseyaffa) June 25, 2022

@sethgueko KRAKOUKASS feat dala supprimer de Spotify?? — JE595 (@JE595100) June 30, 2022

Ptdrr Seth Gueko qui retire son feat avec Dala parce que Booba l'a menacé 😂 — la ride 🚬✏️🎧 (@raphglki) June 25, 2022