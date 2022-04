Shay : nouveaux indices sur son retour

Les choses se mettent en place.

On avait eu le nez creux quand on avait déclaré, il y a deux semaines, que l'annonce de Le Motif à propos de Shay qui pourrait ne plus revenir dans le game était possiblement un gros troll fait pour créer le buzz. Beau coup de comm' de la part du frère de la rappeuse belge, puisqu'elle avait annoncé son retour vraiment très peu de temps après cette déclaration. Un teaser avait été posté sur son compte Instagram fraîchement nettoyé, dans un délire assez futuriste / cyberpunk qui lui va plutôt bien.

🚨 Les personnes inscrites sur le lien de @shayizi commencent à recevoir des lettres avec une carte prototype



elle donne accès à un discord et une adresse : 6 Rue des Coutures Saint-Gervais dimanche 24 Avril sur Paris 🤨

surement un pop up



le grand retour approche ! 😍 pic.twitter.com/gO5BHduoia — shaymood (@shayizi_) April 21, 2022

On avait hâte de voir à quoi ce come-back allait ressembler, et ça commence à se dessiner doucement. Certains de ses fans privilégiés, qui se sont inscrits sur un lien, ont reçu chez eux une carte prototype, sur laquelle il y avait notamment un QR Code. Ce QR Code renvoyait vers un serveur Discord, mais aussi à une mystérieuse adresse : le 6 Rue des Coutures Saint-Gervais, à Paris, avec la date du 24 avril. Il s'agit d'un pop-up store, une boutique éphémère.

Les fans peuvent encore s'y rendre jusqu'à 18h, mais impossible pour le moment de savoir ce qui est proposé sur place. Une chose est sûre, le come-back de Shay en musique semble de plus en plus imminent. Elle a d'ailleurs profité de l'occasion pour enflammer à nouveau Instagram avec une photo assez sexy. En légende, on peut lire "Ca fait longtemp,s apprécie l'bail". Qu'elle se rassure, on apprécie, et au vu des commentaires on est loin d'être les seuls !