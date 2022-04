Future, Post Malone et Lil Baby annoncent leurs albums

Ça bouge pas mal dans le rap américain ces derniers temps. Si l'hiver a été relativement calme même s'il y a quand même eu des projets de très grande qualité, il semble que les rappeurs américains aient attendu le printemps pour sortir l'artillerie lourde. Après Travis Scott qui a (re)commencé à teaser "Utopia" (on parle aussi d'une mixtape), ce sont Post Malone, Future et Lil Baby qui viennent d'annoncer la parution de leurs prochains projets, excusez du peu...

C'est d'abord le manager de Post Malone, Dre London, qui a annoncé que son album, "Twelve Carat Toothache", devrait arriver très prochainement alors qu'il se motivait pour un match de tennis (!?!).

Lil Baby, lui, a choisi le même moyen de communication que La Flame, le panneau d'affichage. Sur l'un d'eux, il était écrit "J'arrive" avec le nom du rappeur en lettres blanches et brillantes sans que l'on ne sache vraiment où il se trouve. Pour les fans, c'est le signe qu'un nouvel album est en route d'autant plus que le rappeur vient de sortir deux clips par surprise, "Right On" et "In a Minute" et il a écrit récemment sur Instagram que "cet été est le mien". Tout un programme.