Shay va-t-elle arrêter sa carrière ?

Une triste nouvelle.

Shay faisait partie des rares artistes féminines du rap game à avoir eu une vraie belle cote en France. Celle qui s'était fait connaître aux côtés de Booba lors de l'aventure 92i avait réussi à imposer son image, à la fois hyper sexy et très crue dans ses textes, dans la lignées des stars féminines du rap US. Un cocktail qui a eu du mal à décoler sur le Vieux Continent, mais ceux qui ont suivi le rap des années 2010 savent que Shay a envoyé du très lourd. Sauf que voilà : ça pourrait bien s'arrêter.

C'est en tout cas l'information que semble avoir lâché Le Motif, célèbre beatmaker qui est aussi le frère de la rappeuse. Alors que son dernier album, "Antidote", date déjà de 2019, on n'a pas eu beaucoup d'actu musicale de la part de Shay. Lors d'une séance de questions / réponses sur Instagram, le frère de l'artiste a été amené à donner son top 5 des chansons de Shay. Un internaute lui a alors répondu "elle manque au game". Le Motif a douché ses espoirs : "je crois elle reviendra plus". Une triste nouvelle si elle est vraie, ou un troll magistral de la part du beatmaker si c'est faux.

On espère en tout cas la retrouver dans "Nouvelle école", l'adaptation francophone de "Rythm & Flow", à laquelle Shay devait aprticiper aux côtés de Niska et SCH. Un casting ambitieux, mais pour l'instant, on n'a pas non plus beaucoup de nouvelles concernant ce show Netflix, qui devrait sortir au printemps, après avoir été annoncé plusieurs fois sans sortir.