Damso : bientôt un troisième Bercy ?

La possibilité existe.

Les places pour les deux premiers Bercy aka AccorHotels Arena annoncés par Damso se sont arrachées en quelques minutes. Devant cet incroyable engouement populaire, le rappeur belge et son équipe réfléchissent à la possibilité d'annoncer un troisième concert.

Les billets pour la première date annoncée par Damso, le 17 décembre 2022, ont été écoulés en 20 minutes. Ceux pour le deuxième concert qui se déroulera le 16 décembre 2022 sont partis en un peu plus de temps puisqu'il a fallu dix minutes de plus pour qu'ils trouvent tous preneur. Autrement dit, le Belge a rempli deux fois l'AccorHotel Arena en moins d'une heure. Forcément, cela fait réfléchir et il n'est pas impossible que Dams' annonce une troisième date comme il l'a laissé entendre sur Instagram.

"J'ai vu beaucoup de messages circuler. C'est possible pour un dernier Bercy, je vous dit quoi d'ici peu. Merci encore. Portez-vous bien et bonne soirée."