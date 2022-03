Josman : les chiffres fous de "M.A.N"

Ses streams ont explosé.

Alors que l'album de Josman, "M.A.N" est sorti ce vendredi 18 mars, il a affolé les compteurs des plateformes de streaming au point d'être l'artiste le plus écouté de France sur Spotify durant cette période selon les chiffres compilés par Ventes Rap. Un bel exploit pour celui qui a signé un retour fracassant avec ce porjet qui vient après les deux EP qu'il a proposé en 2021, "MYSTR J.O.$" et "HHHH". "M.A.N", de son côté à cumulé 3,16 millions d'écoute en 24h sur Spotify France, ce qui laisse augurer une très belle première semaine d'exploitation. Si Ventes Rap ne détaillent pas ses streams sur Deezer, ils affirment que le Jos a aussi été l'artiste le plus écouté sur la plateforme lors de journée de lancement de son album.