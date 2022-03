A2H : découvrez le tracklisting d'"Une rose et d'une lame "

Le projet sortira le 25 mars prochain.

Alors qu’il n’avait pas sorti d’album depuis octobre 2020, A2H fait enfin son retour et ce dernier s’annonce très lourd. Le rappeur originaire de Seine-et-Marne vient de dévoiler la tracklist de son prochain projet. Début février il avait annoncé qu’il sortirait un album divisé en deux chapitres : Chapitre 1 "Une rose" pour le côté doux et chanté, Chapitre 2 "Une lame" là où ça fait mal. Vous l’aurez donc compris, son double-album se nomme "Une rose et une lame", il comporte 21 titres au total et est prévu pour le 25 mars prochain et il y a invité Benjamin Epps, Prince Waly, Monsieur Nov et d’autres encore.

À en voir la tracklist, on peut dire qu'il s'est bien entouré pour son projet.