L'interview Générations : SMOKANCE !

SMOKANCE nous raconte les débuts de sa carrière !

Salut Smokance ! Merci de prendre le temps d'échanger avec nous. Déjà, comment vas-tu ?

Salut GÉNÉRATIONS ! Ça va merci, ça me fait plaisir de pouvoir échanger avec vous.

Parle-nous un peu des débuts de ta carrière, de ce qui t’a motivé à te lancer dans l’industrie musicale ?

J’ai commencé il y a 10 ans dans l’industrie de la musique, par produire des rappeurs qui faisaient du rap dans mon quartier à Clichy-Sous-Bois, la ville dans laquelle j’ai grandi. Ça m’a tout de suite plu, du coup je me suis dit pourquoi pas continuer dans ce milieu.

Avec quels artistes as-tu commencé à travailler ? Pour quels titres ?

J’ai commencé avec plusieurs artistes de l’époque comme Cedi Lossa, avec son titre "Bientôt la fin", on a bossé ensemble pour ce morceau, et il avait fini par faire une pause dans sa carrière musicale et j’ai continué mon développement dans l’industrie avec Dawala.

Pourquoi ne pas avoir essayé une carrière en tant que rappeur ?

Je n’ai jamais eu l’envie de rapper, après avoir travaillé aux cotés de Dawala, je me suis plus vu dans la production et le management d’un artiste. Je préfère conseiller, trouver et signer des talents. En gros, prendre de vraies décisions pour les artistes.

Quel est le projet qui t’a fait connaître ?

Le projet qui m’as fait connaître c’est mon tout premier projet, le premier volume de la compile Tout est clair. Et concernant la vidéo de l’accident de voiture qui a fait le buzz, j’ai repris la phrase de la vidéo pour nommer mon premier projet ainsi.

Si tu devais faire un top 3, des titres de la compil Tout est clair, ça donnerait quoi ?

Si je devais choisir un top 3, c’est un peu compliqué parce que j'aime tous les morceaux de la compil, mais si je devais choisir j’aurais dit : "La callé", "Coca", et "Kichta".

Comment es-tu entré en contact avec l’équipe Wati-B et comment est venue l’idée de votre collaboration ?

Concernant mon entrée en contact avec Wati-B, ça s’est fait parce que je connaissais déjà Dawala depuis plusieurs années. J’ai participé à deux éditions de la Nuit du Mali, je faisais partie du staff, du coup j’accompagnais les artistes en répétitions au studio etc. Du coup la connexion SMOKANCE et Wati-B s’est faite comme ça !

Maintenant, c’est quoi la suite pour toi ?

Pour l’instant je suis encore en train de bosser sur le volume 2 de la compil, en espérant qu’il va vous faire kiffer ! J’attendrais votre retour de l’écoute du volume 2, et très prochainement j’aurais sûrement un nouvel artiste que je signerais dans le label SMOKANCE PROD. Je vous dis à très bientôt GÉNÉRATIONS et merci à vous !