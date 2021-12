Tyler, The Creator donne son TOP 5 des sons de Jay-Z

L'occasion de redécouvrir des classiques...

Durant le week-end, la communauté hip-hop a célébré le 52e anniversaire de JAY-Z (le 4 décembre 2021). Alors que les fans partageaient leurs chansons préférées et plus encore, Tyler, The Creator a pris part à la conversation et a révélé ses six chansons préférées de tous les temps du rappeur new-yorkais. Il n'y avait pas d'ordre sur la façon dont il a répertorié les pistes, ce sont juste ses coups de coeur. Il a répondu à l'appel du responsable US de de Spotify Urban Music, Carl Chery.

Here’s Tyler, The Creator’s Top 6 Jay-Z songs in no particular order.



Fuck All Nite

Excuse Me Miss

Funk Flex Grammy Family Freestyle

Allure

Do It Again (Put Ya Hands Up)

Show You How https://t.co/VhyaCQdC4M pic.twitter.com/2mylyAN4ZQ — Carl Chery (@carlchery) December 5, 2021

La liste des morceaux de Tyler comprenait "Fuck All Nite", "Excuse Me Miss", "Funk Flex Grammy Family Freestyle", "Allure", "Do It Again (Put Ya Hands Up)" et "Show You How".

À la fin, Tyler a dit que le son "Do It Again" de Vol. 3… "Life and Times of S. Carter" était "fou" et "insensé", puis a fini par nommer sa sixième chanson préférée, "Show You How" : "Ce dernier couplet sur "Show You How" me met beaucoup en perspective quand j'étais enfant, mais c'est six, donc j'ai fini."

Quant à Carl Chery, il a finalement déclaré que sa chanson n°1 de Jay-Z était "D'Evils" issu de l'album "Reasonable Doubt, et que ses quatre autres étaient "Dead Presidents", "Where I'm From", "A Million and One Questions (Premiere Remix)", et "U Don't Know."

Et vous, quel serait votre classement ?