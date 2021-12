Aya Nakamura a été élue artiste française de l'année

Par Apple Music.

Elle est partout ! Après avoir fait la couverture de Vogue France, Aya Nakamura ne fait qu'amplifier davantage encore sa gloire en remportant un prix décerné par Apple Music. Elle a été élue artiste française de l'année !

En effet, pour la troisième fois, Apple a organisé les Apple Music Awards. La cérémonie officielle n'a évidemment pas pu avoir lieu en raison de l'épidémie de Covid-19 mais Apple a tenu à communiquer les prix à travers un communiqué officiel. Ainsi, The Weeknd s'est vu attribué le titre d'artiste de l'année par exemple mais surtout, de nouveaux prix ont été décernés cette année. Cinq nouvelles régions voyaient un de leurs artistes être nommé artiste de l'année (L'Afrique, la France, l'Allemagne, le Japon et la Russie).

Sans grande surprise, c'est queen Aya qui a raflé le prix pour la France tandis que le Nigérian Wizkid en a fait autant pour l'Afrique, RIN pour l'Allemagne, OFFICIAL HIGE DANDISM pour le Japon et Scriptonite pour la Russie.

Alors que son dernier album "AYA", est sorti en novembre dernier, Aya Nakamura a marqué l'année 2021 avec des titres comme "Fly", "La machine" ou encore "Doudou". C'est donc elle qui s'impose comme l'artiste ayant le plus d'impact culturel en s'illustrant plus que n'importe qui dans les charts en France. Aya est l'artiste française la plus écoutée dans le monde.