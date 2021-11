Damso multiplie les révélations

"TheVie Radio" est d'ores et déjà disponible sur Apple Music. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que, pour la première, Damso n'a pas fait les choses à moitié. En heure trente, il a fait plusieurs révélations qui vont faire plaisir à son public, mais pas seulement.

Il a notamment parlé du son "Coeur de Pirate" dont on ne connaît que des bouts mais qui est certainement l'un des titres les plus réclamés par sa fan base qui lui met la pression afin de pouvoir l'écouter sur les plateformes. Soucieux de faire plaisir à sa communauté, Damso a expliqué :

Et d'évoquer, comme un symbole, la date du 25 décembre pour sa sortie.

????C’est confirmé ! Damso devrait enfin sortir le morceau « Cœur de Pirate » !



« Si les gens le veulent vraiment je retourne en studio, je le pose et je le balance ! »pic.twitter.com/CLN1dO7h2w — Kultur (@Kulturlesite_) November 15, 2021

Mais ce n'est pas tout, il a aussi les featurings avec Angèle et Kalash sur lesquels il travaille également et a fait une autre annonce que l'on n'avait pas vu venir : il bosse aussi sur un film ! On n'en sait pas beaucoup plus mais l'information est suffisamment importante pour retenir toute notre attention...