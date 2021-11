La surprise de Kalash Criminel

Pour une fin d'année tout en sauvagerie.

Kalash Criminel n'est pas le rappeur le plus actif du game français, mais dès qu'il sort quelque chose, ça se remarque. Son énergie, ses lyrics parfois très lourds de sens, et sa cagoule attirent forcément l'attention de la part du public, qui a validé le rappeur de Sevran depuis "10,12,14 Bureau". Initialement abonné aux bangers et à la sauvagerie, il a su étoffer sa palette et proposer ds ambiances plus variées, parfois plus posées. Comme dans son album "Sélection Naturelle" sorti en novembre 2020, une belle réussite.

Et pour faire plaisir à ses fans en cette fin d'année, le rappeur a décidé de dévoiler une réédition du projet avec 6 nouveaux titres ! Les morceaux s'appellent "Démarre", "ILAA ALLIQA", "OG Thug", "Affelou", "Violence" et "A toi". On retrouve Da Uzi et Nahir, ainsi que Douma en feat pour deux des morceaux. Cette réédition a été annoncée sur le compte Instagram du rappeur via un court teaser, et elle est déjà disponible depuis le 12 novembre.

On imagine qu'après ça, Kalash Criminel va continuer de travailler dans l'ombre avec les collègues de Sevran pour sortir la compilation spéciale Sevran, attendue par les fans depuis longtemps. Un premier morceau en featuring avec DA Uzi et Zefor est d'ailleurs déja sorti, "SE Wire", et il laisse augurer des choses très très sombres pour la suite. Tout ça, on l'imagine, avant de recommencer à bosser sur son prochain projet solo.