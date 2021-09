Lil Nas X : découvrez le tracklisting de "Montero"

Le premier album du jeune chanteur.

Alors qu'on a pu penser que Lil Nas X allait être un one-hit wonder, le créateur du tube mondial "Old Town Road" poursuit sa route avec un talent indéniable. Aujourd'hui, il vient d'annoncer le tracklisting de son premier album "Montero". Il a partagé une vidéo sur YouTube qui reprend l'esthétique de son projet pour révéler les 15 titres et les invités de "Montero" parmi lesquels on retrouve Megan Thee Stallion, Doja Cat, Jack Harlow, Sir Elton John et Miley Cyrus. Le clip le montre nu tombant du ciel puis suspendu dans les airs...

Dévouvrez le tracklisting complet de "Montero" de Lil Nas X :

1. "MONTERO (Call Me By Your Name)"

2. "DEAD RIGHT NOW"

3. "INDUSTRY BABY" f. Jack Harlow

4. "THAT’S WHAT I WANT"

5. "THE ART OF REALIZATION"

6. "SCOOP" f. Doja Cat

7. "ONE OF ME" f. Elton John

8. "LOST IN THE CITADEL"

9. "DOLLA SIGN SLIME" f. Megan Thee Stallion

10. "TALES OF DOMINICA"

11. "SUN GOES DOWN"

12. "VOID"

13. "DON’T WANT IT"

14. "LIFE AFTER SALEM"

15. "AM I DREAMING" f. Miley Cyrus