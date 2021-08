Nas : un nouvel album pour la semaine prochaine !

Nasir Jones bientôt de retour avec un nouveau projet.

Nas n'a plus rien à prouver. A 47 ans, il a une liste de classiques longue comme le bras à son palmarès, avec notamment son premier album, "Illmatic", sorti en 1994 et qui est toujours considéré comme un des meilleurs albums de rap de l'Histoire. Depuis, le New-Yorkais a mené une carrière bien remplie et a acquis le statut de taulier du game, en particulier sur la côte Est. S'il a longtemps été en concurrence avec Jay-Z pour le trône de New-York, cette bataille est désormais derrière lui et il continue à sortir des albums pour le kiff, sans chercher à rentrer dans les standards actuels du rap.

Il a d'ailleurs annoncé qu'un nouvel album était sur le point de sortir ! Le projet s'appellera "King Desease II", la suite du premier volume sorti l'année dernière et il sera disponible le 6 août. Soit exactement le même jour que le projet tant attendu de Kanye West, "Donda", ce qui prévoit une belle bataille dans les charts. Il a également dévoilé la cover du projet, un portrait de lui stylisé avec des couleurs très chaudes. Pour la tracklist en revanche, il faudra attendre un petit peu.

Certains ont par ailleurs déjà annoncé que "EPMD" et "Life Is Like a Dice Game", deux singles sortis récemment, seront présents sur le projet. Deux titres dans la veine de ce qu'il a fait toute sa carrière, avec u flow plutôt scolaire et parfaitement maîtrisé. Le deuxième morceau,en feat avec Freddie Gibbs et Cordae, a même quelque sonorités qui rappellent le rap West Coast. Bref, on a hâte de voir ce que Nas nous prépare, et vous?