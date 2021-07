Kanye West : Lil Durk explique pourquoi il ne sera pas sur son l'album

Toujours pas de featuring entre les deux rappeurs.

Lil Durk n'a jamais caché son admiration pour son aîné Kanye West. Alors que ce dernier est en train de préparer la sortie imminente de son nouvel album. Durk a senti le besoin d'exprimer sa déception concernant son absence sur la tracklist de "Donda".

Lil Durk originaire de Chicago a passé son enfance à écouter les titres de Ye. En grandissant, son amour pour l'artiste n'a pas changé. Il lui a d'ailleurs rendu hommage en janvier 2021 avec son clip "Kanye Krazy" où il recrée tous les looks iconiques de Mr West.

Alors que Justin LaBoy partageait son ressenti concernant sa première écoute de "Donda" sur Twitter, Lil Durk n'a pas pu s'empêcher de commenter. LaBoy a eu la chance avec le basketteur Kevin Durant d'écouter en exclusivité le projet lors de son week-end à Las Vegas en compagnie de Kanye West lui même : "Kanye a joué son nouvel album pour moi et @KDTrey5 hier soir à Vegas. Comment dire ! La production est à des années-lumière de son temps, et les barres sonnent comme s'il était fauché et affamé en essayant de se faire signer à nouveau. Tous les artistes qui avaient prévu de sortir leurs projets devraient les repousser".

On découvrait il y a quelques jours certaines des collaborations prévues. On compte parmi elles Travis Scott, Playboi Carti, Tyler The Creator, Lil Baby, Post Malone, Griselda…mais le grand absent reste Lil Durk. Prévu au départ, il a expliqué qu'il a raté sa chance de collaborer avec son idole car il a raté son vol... Il doit vraiment s'en vouloir : "J'ai raté le jet [emoji soûlé] peut-être au prochain album."

Rien n'est donc perdu pour le créateur du label Only The Family (OTF).