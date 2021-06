RZA : son anecdote géniale sur Redman

Il y a peu, RZA, le grand manitou du Wu-Tang Clan était en interview pour HipHopDX pour parler de son travail avec Cadillac et les enceintes sur lesquelles il réfléchit et qui équipent les voitures de la marque américaine. A cette occasion, il a souligné combien il était important d'avoir un système audio de très bonne qualité dans son véhicule. Cela lui a ensuite fait penser à une anecdote sur un couplet de Redman entièrement écrit dans une voiture.

"Si ta musique tape dans une voiture, ça va cogner partout ailleurs, surtout dans le hip-hop. A notre époque, tout tournait autour des Jeeps avec des systèmes en plein essor, de longs trajets sur la route et des vibrations dans la voiture. Beaucoup de choses avaient lieu dans la voiture. Le hip-hop a fini par déménager et est devenu plus club, mais, au début, il s'agissait juste de frapper dans les voitures. Si ça sonnait bien dedans, tu étais bien."