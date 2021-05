La Fouine : découvrez le tracklisting de "XXI"

Fouiny soigne son retour.

Le 21 mai, La Fouine sortira son nouvel album, justement nommé "XXI". Alors que la date se rapproche, le rappeur de Trappes vient de dévoiler la cover de ce projet ainsi que le tracklisting. On y retrouvera les morceaux "Sacoche" et "Millions" mais aussi seize titres au total dont des featurings avec Kofs et Dinor RDT. Un beau programme pour le neuvième album de sa carrière.

"On se rapproche la Famille... il reste moins d’un mois avant la sortie de « XXI » ⌛️ On vous a préparé 16 titres. Merci à @kofs_officiel et @dinor_rdt d’avoir répondu présent ???????? L’album est toujours dispo en précommande ????"

Découvrez le tracklisting complet de "XXI" :