Booba piégé par Bob Sinclar : "Tu nous as bien eus"

"Je suis tombé dedans comme une merde"

Depuis le début de l'année 2025, le célèbre DJ français Bob Sinclar a fait parler de lui avec une transformation physique assez folle qui a suscité de nombreuses interrogations. Son visage, avec d’énormes pommettes et des lèvres gonflées, a semé la confusion.

Il y avait un coup de communication derrière tout ça, pour promouvoir son dernier single, "Take It Easy On Me". Certains s’en doutaient, bien que le prank ait duré longtemps, et d’autres y ont cru jusqu’au bout. Même des spécialistes ont été piégés, évoquant des injections de toxine botulique et des produits volumateurs.

En dehors de ses clashs, Booba, lui, n'a pas échappé à ce piège. Il a admis avoir été pranké par Bob Sinclar, déclarant : "Bob Sinclar, bravo pour le coup de com. Je suis tombé dedans comme une merde. Tu nous as bien eus. Bravo !"

Une réaction qui a été très bien accueillie par Bob Sinclar : "Je suis approuvé par le king du buzz. Je peux mourir en paix."