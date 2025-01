Top5, affilié à Drake, arrêté pour possession d’armes à feu à Toronto

Il a été récemment innocenté dans une affaire de meurtre.

Le rappeur torontois "Top5", de son vrai nom Hassan Ali, a récemment été arrêté par la police de Toronto pour plusieurs infractions liées aux armes à feu. Cette nouvelle survient peu après sa libération dans une affaire de meurtre, pour laquelle il aurait bénéficié du soutien financier de Drake.

Le 24 janvier, les autorités ont arrêté Top5 pour possession non autorisée d'une arme à feu. Cette arrestation intervient dans un contexte particulier pour Top5. Récemment libéré après avoir été innocenté dans une affaire de meurtre, le rappeur aurait publiquement remercié Drake pour son aide financière concernant ses frais d'avocat.

Cette affaire concernait la mort par balle d'un étudiant de 20 ans, Hashim Omar Hashi, survenue il y a quatre ans, possiblement victime d'une erreur lors d'un conflit entre gangs.

L'association entre Top5 et Drake a suscité des inquiétudes dans l'industrie musicale. "Wack 100", une figure du milieu, a récemment mis en garde Drake, lui conseillant de prendre ses distances avec Top5. Selon lui, le comportement imprudent de Top5 pourrait nuire à la carrière de Drake.

Les tensions ne se limitent pas à l'entourage de Drake. Top5 s'est également fait remarquer pour ses menaces envers d'autres artistes, notamment Kendrick Lamar. Alors que "Not Like Us" continue de faire parler, il a menacé Kendrick Lamar, évoquant même la possibilité d'une attaque armée si ce dernier venait à Toronto.