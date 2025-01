50 Cent ironise sur la demande d’amitié "étrange" de Diddy

"C'est quoi ce bordel ?"

La tension entre 50 Cent et Diddy continue de faire des vagues dans l'industrie. Récemment, 50 Cent a relancé leur clash en se moquant d'une ancienne vidéo où Diddy lui faisait une demande d'amitié plutôt inhabituelle.

Dans la vidéo partagée par 50 Cent, on peut voir Diddy à la radio déclarer : "50 et moi pourrions être amis, mais il ne le veut pas. Je souhaite être son ami pour lui transmettre mes connaissances et l'aider à devenir un meilleur entrepreneur, étant donné que je suis le plus grand gagnant d'argent au monde."

En réponse à cette vidéo, 50 Cent a commenté : "C'est quoi ce bordel ? Non, il y a quelque chose qui cloche, reste là à jouer au garçon. LOL."

Ce n'est pas la première fois que 50 Cent évoque des interactions étranges avec Diddy. Dans une interview, il a révélé que Diddy lui avait proposé de l'emmener faire du shopping, une offre qu'il a trouvée particulièrement bizarre venant d'un autre homme.

La rivalité entre 50 Cent et Diddy remonte à 2006, lorsque 50 Cent a sorti un disstrack intitulé "The Bomb", dans lequel il insinuait que Diddy aurait joué un rôle dans la mort du rappeur Biggie en 1997. Depuis lors, 50 Cent n'a cessé de critiquer et de troller Diddy sur les réseaux sociaux.