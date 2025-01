Booba VS 404Billy : un diss-track pour régler les comptes ?

"C’est personne le type"

Le rap français connaît un nouveau clash un peu inattendu entre Booba et 404Billy, rappeur de 30 ans originaire de Villiers-le-Bel. L’affrontement commence sur les réseaux sociaux et pourrait se transformer en une série de diss-tracks.

L'histoire de cette rivalité remonte à 2023, lorsque 404Billy s'en est pris à Rohff pour son soutien à la mère de Nahel, jeune homme décédé lors d'une intervention policière. À l'époque, Booba avait pris parti pour 404Billy. Le conflit a pris de l'ampleur lorsque Booba a décidé de publier d'anciens messages privés de 404Billy, l'accusant de plagiat. Le Duc de Boulogne n'a évidemment pas manqué de tourner en dérision ces accusations : “Je vois que ça s’excite autour de ce boloss, on va voir si y répond ! Y prend jamais la parole, y sait pourquoi.”

Face à ces provocations, 404Billy a rapidement répondu en défiant Booba à l’américaine, sur une série de diss-tracks. La réponse de Booba ne s'est pas fait attendre. Le rappeur a enchaîné les piques : “Le problème, c’est que je ne pourrais pas lui répondre, c’est personne le type. Comment clasher un inconnu en musique ? Quelle misère, quelle souffrance…”

Pour ceux qui veulent voir Booba qui clash 404billy, enfin.. si ça n’est un pic.twitter.com/YTGkkwmwgm — So (@soso_du13) January 11, 2025

Mais 404Billy semble déterminé à sortir un son contre Booba : “C’est lui votre gars qui vous fait peur à tous dans l’industrie ? Il m’a bloqué. C’est lui qui commence, j’le fume, il fuit. Pathétique. Arrête d’avoir chaud et viens, on rappe, je vais t’éteindre. T’as même plus de cardio, te voir rapper c’est comme voir Tyson sur un ring à 58 ans.”

🚨404BILLY POURRAIT SORTIR UNE DISS TRACK CONTRE BOOBA PROCHAINEMENT 👀 pic.twitter.com/YOkfDUlyba — AllTimeRap (@AllTime_Rap) January 11, 2025

Par contre y se fait pas mal éteindre le 504 Biloute! Parlez lui si vous l'appréciez... pic.twitter.com/wjrROxVKRM — Booba (@booba) January 11, 2025

On verra ce que la suite nous réserve pour ce clash, mais il risque d’être plutôt rapide...