Rohff balance encore sur Booba : de nouveaux dossiers explosifs dévoilés

Le rap français est une nouvelle fois secoué par un clash entre deux de ses figures emblématiques. Rohff et Booba se livrent à un échange virulent sur les réseaux sociaux, avec de nouvelles accusations.

Rohff, originaire du Val-de-Marne, a récemment relancé les hostilités en partageant sur son compte Instagram des informations concernant la vie privée de son rival. Il a notamment fait resurgir une rumeur datant de plusieurs années, impliquant Booba dans une relation présumée avec une personne transgenre.

Dans ses déclarations, Rohff évoque les habitudes nocturnes supposées de Booba, mentionnant spécifiquement le Twist Club à Miami : "Il fréquente le Twist Club sur Washington Avenue à Miami sous l’effet de crystal meth, kétamine, GHB, en mode extrême. Mais le matin, il n’a plus aucun souvenir. Demandez-lui du Twist Club, allez voir où il passe ses soirées, il vous dira qu’il chante arc-en-ciel, non ? Pompéi ? Il vous l’avoue en clair, il aime se faire manipuler, les jeunes filles sont une proie facile pour lui. Avec ses manucures et ses jambes épilées MDR, mais les femmes matures, il les évite, il les méprise, c’est du concret."

.@rohff je te sens énervé 😂 pars pas frapper un innocent fais toi une tisane oklm... T'auras une certf un jour t'inquiètes pas. pic.twitter.com/oNH4Bi3uye — Booba (@booba) September 27, 2024

La source de ces nouvelles attaques remonte à une ancienne rumeur concernant une relation présumée entre Booba et une femme transgenre. Cette dernière, identifiée comme Jade, aurait été couronnée Miss Trans France en 2019.

Selon les propos rapportés de Jade, elle aurait rencontré un "rappeur français connu" lors du tournage d'un clip vidéo : "J’accompagnais une amie à moi qui était danseuse professionnelle et qui était invitée pour le clip de ce rappeur. C’est comme ça que je l’ai rencontré, j’étais en train d’attendre et moi j’étais dans la partie non professionnelle dans les loges. Et il est passé, il y a eu un premier regard qui s’est échangé, un deuxième, etc. Pendant tout le tournage, il n’a pas arrêté de me regarder. À la fin, il a réussi à prendre mon Snap de manière hyper discrète. Et de là, tout a commencé". Le rappeur en question n'aurait donc pas pu assumer publiquement en raison de sa carrière.