Six ans après Orly, Booba revient sur la rixe

Six ans après l'incident d'Orly, Booba ravive le souvenir de la célèbre bagarre avec Kaaris. Le 1er août 2018, une violente confrontation entre les rappeurs Booba et Kaaris à l'aéroport d'Orly avait secoué le monde du rap français.

Six ans plus tard, Booba continue de commémorer cet événement controversé, le qualifiant de "plus gros divertissement de l'histoire du rap en France".

Le 1er août 2018, on a eu droit au plus grand divertissement du rap français.

La bagarre à l'aéroport d'Orly entre Kaaris et Booba, c'était il y a 6 ans jour pour jour.

On rappelle que l'altercation avait eu des conséquences judiciaires importantes pour les deux artistes, dont 18 mois de prison avec sursis, 50 000 euros d'amende chacun, et plus de trois semaines de détention provisoire avant le procès. De plus, les deux rappeurs et leurs proches ont été condamnés à verser près de 45 000 euros à l’aéroport de Paris et à la Société de distribution aéroportuaire pour les dommages causés.

Tandis que Kaaris reste silencieux sur le sujet, Booba continue d'évoquer l'incident. Il maintient que Kaaris et son équipe auraient tenté de lui tendre une embuscade ce jour-là. Malgré le temps, la bagarre d'Orly reste un moment marquant dans l'histoire du rap français, continuant à susciter l'intérêt et les discussions des fans et des médias.