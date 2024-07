Booba : le beau compliment de Gato

"Booba m'a sorti de la boue et m'a mis sur scène"

Le rappeur Gato a récemment exprimé sa gratitude envers Booba, son collaborateur de longue date dans la musique.

À l'occasion de la sortie de son nouvel EP intitulé "P", Gato a partagé des propos élogieux sur les réseaux sociaux, mettant en lumière l'impact de Booba sur sa carrière et sa vie personnelle.

Gato a souligné le rôle crucial que Booba a joué dans son parcours artistique, l'aidant à surmonter des obstacles majeurs et à saisir des opportunités importantes. Il a notamment mentionné que Booba l'avait soutenu dans des moments difficiles, allant jusqu'à l'aider financièrement pour des frais juridiques.

"Booba m'a sorti de la boue et m'a mis sur scène, m'a sorti de prison en France et a payé mes frais d'avocat. Dire MERCI ne suffit même pas, je dois faire savoir au monde que je suis plus que reconnaissant."

Cette déclaration montre l’amitié solide entre les deux artistes, qui collaborent régulièrement depuis plusieurs années. Leur dernier feat, "GM", figure sur l'album "AD VITAM AETERNAM" de Booba, sorti en février dernier.

L'EP "P" de Gato, composé de 7 titres inédits sans featuring, marque une nouvelle étape dans sa carrière.