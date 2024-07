Booba clashe JoeyStarr concernant son enquête pour violences

"Vous me faisiez rêver"

Une nouvelle affaire judiciaire impliquant le rappeur Joey Starr fait actuellement les gros titres. L'ancien membre du groupe NTM est au cœur d'une enquête pour des faits présumés de violence envers son fils de 9 ans.

Les autorités parisiennes ont ouvert une investigation suite à une plainte déposée par l'ex-compagne de l'artiste. Celle-ci explique que Joey Starr aurait frappé leur enfant au visage lors d'un incident lié à l'apprentissage de l'hygiène personnelle.

La Brigade de Protection des Mineurs a été chargée de l'affaire, qualifiée de "violences volontaires par ascendant sur mineur de moins de 15 ans". Les enquêteurs s'attachent actuellement à vérifier les déclarations de la mère et de l'enfant, ce dernier ayant également été entendu après un examen médico-légal.

Booba n'a pas manqué de réagir. Il a partagé sur X un message exprimant sa déception envers celui qu'il considérait autrefois comme une source d'inspiration : "Quand j'étais petit j'avais la cassette d'NTM "Le monde de demain". Vous me faisiez rêver, vous m'avez inspiré, on peut dire que vous étiez un modèle de réussite. Et puis un jour, je suis devenu Booba et j'ai découvert le monde du showbusiness avec ses bons et ses mauvais côtés. Quand je te vois aujourd'hui reçu sur des plateaux télés comme un grand de ce monde, je sais pourquoi toute ma vie je serai et resterai sur le bateau pirate malgré les vagues et les tempêtes."

Une nouvelle controverse qui s’ajoute à un passé judiciaire déjà chargé pour Joey Starr, notamment marqué par des condamnations pour violences conjugales et agressions.