2 Live Crew : Brother Marquis est décédé

Le manager du groupe a confirmé que le pionnier du Miami Bass est décédé lundi.

Brother Marquis, né Mark Ross, membre prolifique de l'emblématique 2 Live Crew, est décédé ce lundi 3 juin 2024 à l'âge de 58 ans. Le manager du groupe a confirmé son décès à TMZ. D'autres sources liées au défunt rappeur ont déclaré au média que sa mort semblait être naturelle et qu'aucun acte criminel n'était suspecté. On a pu aussi lire cette nouvelle sur Instagram même s'il n'est pas certain que le compte soit vraiment celui du groupe. Brother Marquis est le deuxième membre du 2 Live Crew à disparaître. Fresh Kid Ice est décédé à 53 ans en 2017.

Brother Marquis, né Mark Ross, a rejoint 2 Live Crew en 1986, à l'époque où le groupe de Floride faisait le buzz avec le titre "Throw the D". Il est devenu membre de la formation la plus importante du 2 Live Crew, qui comprenait David P. Hobbs, alias M. Mixx, Luther "Uncle Luke" Campbell et Christopher Wong Won, alias Fresh Kid Ice.

Marquis est apparu sur l'album "The 2 Live Crew Is What We Are" et sur les autres projets qui ont suivi, y compris leur controversé "Banned in the USA". Brother Marquis découvrira plus tard le groupe 2 Nasty et travaillera avec d'autres MC tout au long de sa carrière comme Ice-T notamment.