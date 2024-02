Kanye West : "Vultures" rapporte gros !

Son 11ème album à se hisser au top des ventes américaines.

Le 9 février dernier, les fans découvraient enfin l’album commun entre Kanye West et Ty Dolla $ign, "Vultures", après de multiples rebondissements. Et l’attente en valait bien la peine puisque le projet explose tous les records en termes de streaming et de ventes.



Billboard a analysé les chiffres de "Vultures 1", album sorti de manière indépendante par l'intermédiaire de la société de distribution Label Engine. Et ces derniers sont impressionnants. Le projet a enregistré 169 millions de streams au cours de la première semaine, ce qui équivaut à environ 892 000 dollars, auxquels s'ajoutent environ 148 000 dollars de ventes réelles. Et ce chiffre ne tient même pas compte des streams et de la publication à l'échelle mondiale. Le magazine estime donc que le duo a déjà généré plus d'un million de dollars.

🚨 “VULTURES” de KANYE WEST & TY DOLLA SIGN s’est vendu à 148 000 exemplaires en 1ère semaine !



Il occupe la première place du Billboard.. en étant indépendant 🤯 pic.twitter.com/ogULwFxYvm — WRLD (@wrld_mag) February 18, 2024



"Vultures" devient donc le onzième album de Kanye West à se hisser au top des ventes américaines dès sa sortie. Pour Ty Dolla $ign, c'est en revanche une grande première. Pour Ye, il rejoint Bruce Springsteen et Barbra Streisand avec 11 albums classés numéro 1, seuls Drake et Taylor Swift (13), JAY-Z (14) et les Beatles (19) le devançant.



Ye a réagi à la nouvelle en publiant une brève déclaration : "C'est un moment magnifique". Les versions physiques de l'album, en CD et en vinyle, devraient sortir ultérieurement.