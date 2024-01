Drake répond au clash de Yasiin Bey

"Il était comme un petit lutin en sucre d'orge".

Le 10 janvier dernier, Yassin Bey ne mâchait pas ses mots sur Drake dans une interview sur Patreon avec The Cutting Room Floor. Bien que le rappeur de Brooklyn ait qualifié la musique de la superstar canadienne de "sympathique", il s’est amusé à plaisanter sur l'idée d'une musique qui constitue une toile de fond idéale pour le commerce : "J'adore ce centre commercial !" disait-il, ou encore "Drake, c'est de la pop pour moi".

Le rappeur canadien n’a pas tardé pour lui répondre. Alors que NLE Choppa le défendait récemment dans les commentaires d'une publication Instagram, Drake a continué à s'en prendre à Yasiin Bey, en l'attaquant sur son prétendu mariage, alimenté par la drogue.

Lors d'un récent épisode de son podcast We Love Hip Hop, l’interprète de "Slime You" a raconté que Yasiin Bey aurait épousé une femme de la ville qu'il venait de rencontrer lors d'une beuverie à l'ecstasy en 2005. "L'homme était grillé tout le week-end", a-t-il déclaré. "Disons que son esprit était en extase totale. Il était comme un petit lutin en sucre d'orge. Je ne sais pas qui est le type qui leur a déposé le paquet et ce qu'il y avait dedans, mais ça l'a fait bouger."

Drake a ensuite affirmé que Yasiin Bey avait rencontré une femme lors de sa visite dans la capitale canadienne et qu'ils s'étaient mariés le même week-end : "Je ne dirai rien sur l'identité de la petite fille parce que je veux rester respectueux, mais il a rencontré une petite fille ici et elle l'a emballé", a-t-il poursuivi. "Et avant que vous ne vous en rendiez compte, les cloches du mariage ont retenti jusqu'à l'hôtel de ville."

Dans un livre, "Breaking the Code of Silence", cette femme en question affirme que Yasiin Bey et elle ont acheté ensemble une maison de 850 000 dollars peu après leur mariage, mais qu'elle a demandé le divorce deux mois plus tard à la suite de ce qu'elle décrit comme une dispute bruyante qui a dégénéré.