Zola parle de son album commun avec Koba LaD

"On va marquer notre époque"

Annoncé le 26 janvier 2024, l’album commun de Zola et Koba LaD "Frères Ennemis" est très attendu par les auditeurs du rap français. De nouveau présent sur les réseaux sociaux après deux ans d’absence, Zola s’est exprimé sur ce projet commun avec son ancien "rival" :

"C’est ça aussi le rap français. Il y a des guerres, mais aujourd’hui c’est l’union. Et préparez-vous parce que ça va être chaud"

Les deux rappeurs ne semblent plus se quitter depuis leur réconciliation. Ils s’affichent régulièrement sur les réseaux sociaux. "Donc moi, je vais quitter cette terre comme ça, alors que je peux faire le projet de l’année avec le gars qui voulait me finir ? Vous êtes des oufs. On va marquer notre époque." dit le rappeur de 24 ans sur ses stories Instagram, avant de poursuivre "On a fait l’album en deux semaines à Barcelone avec Koba LaD. Mais croyez-moi, no skip."

La qualité est annoncée donc par l’interprète de « Amber ». Les deux artistes avaient sorti leur premier extrait le 08 décembre dernier avec le clip "Aller sans retour". Un son qui avait bien plu aux auditeurs.