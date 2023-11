Tupac : son meurtrier agressé en prison

Son procès se tiendra début juin 2024.

Le suspect du meurtre de 2Pac, Keefe D, serait la cible d’attaques en prison. Dans une nouvelle interview accordée à Bomb1st et publiée vendredi 17 novembre, Reggie Wright Jr (ancien chef de sécurité du label Death Row Record) affirme que Keefe D a déjà été agressé plusieurs fois en prison dans l'attente de son procès, et qu'il risque de l'être encore plus.

"J'ai entendu dire qu'il s'était déjà fait tabasser trois fois en prison. Et cela m'a été confirmé par une très, très bonne source", a-t-il déclaré. "Mais rien de grave. Juste, vous savez, des coups de pied, des coups de poing, des coups. Rien de comparable à ce qu'il va recevoir quand les gars de la prison découvriront qu'il a dit qu'ils étaient mous."

Keefe D avait plaidé non coupable du meurtre de la légende du rap , tuée par balle à Las Vegas en septembre 1996. Il a comparu devant le tribunal le 7 novembre aux côtés de ses avocats commis d'office, et restera en prison jusqu'au procès, qui a été officiellement fixé au 3 juin 2024. Charles Cano et Robert Arroyo, ses avocats, ont déclaré qu'ils avaient l'intention de demander la libération sous caution de leur client avant le procès, mais ils ont refusé de faire d'autres commentaires sur l'affaire lorsqu'on leur a posé la question à l'extérieur du tribunal.