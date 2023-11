Beyoncé dévoile une nouvelle bande-annonce pour "Renaissance"

Queen B fait plaisir aux fans.

Beyoncé a dévoilé la dernière bande-annonce de son prochain film sur les concerts de "Renaissance World Tour". Le long-métrage sortira en salles le 1er décembre.

Dans ce dernier teaser, apparu sur la chaîne YouTube de la reine le jeudi 9 novembre, elle emmène ses fans dans les coulisses tout en parlant du fait d'être une femme dans une industrie dominée par les hommes : "Dans ce monde dominé par les hommes, j'ai dû faire preuve de beaucoup de ténacité pour trouver un équilibre entre la maternité et la scène", a-t-elle déclaré dans la vidéo, "Et cela me rappelle qui je suis vraiment".

"Renaissance: A Film by Beyoncé" accentue le voyage du "Renaissance World Tour", de sa création à l’ouverture à Stockholm, en Suède, jusqu’à la finale à Kansas City, dans le Missouri, indique le synopsis du film. Il arrive dans les salles de cinéma alors que le film "The Eras Tour Movie" de Taylor Swift quitte les salles après avoir battu des records au box-office (96 millions de dollars de recettes lors du premier week-end d'exploitation). Le Grand Rex projettera le film deux soirs de suite dans sa Grande Salle le 01 et 02 décembre.

C’était en octobre dernier que la chanteuse de 42 ans avait confirmé la sortie de ce film sur sa tournée, qui a coïncidé avec la sortie de l'album du même nom en juillet 2022.