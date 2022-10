Diddy, Megan Thee Sallion, Lizzo, les stars se lâchent pour Halloween

Et sont toujours aussi créatives.

En 2022, le rap game US n’aura pas fait dans la demi-mesure en ce qui concerne Halloween. Entre les soirées très sélectes, les shootings photos et les costumes, tous plus originaux les uns que les autres, cette année encore, les réseaux sociaux ont été inondés.

C’est connu, les Américains et plus particulièrement les célébrités, ne lésinent pas sur les moyens pour célébrer cette fête traditionnelle, visiblement très importante en terme de visibilité sur les réseaux sociaux. En effet, puisque cette année le 31 tombe un lundi, c’est principalement le samedi 29 octobre que les plus beaux costumes ont été partagés sur la Toile.

On peut dire qu’il y avait de tout cette année. Certains ont par exemple, rendu hommage à des personnages fictifs, comme Halle Bailey en Neytiri du film Avatar, ou encore Janelle Monae déguisée en Diva, personnage du film français de Luc Besson, "Le cinquième élément". Les deux étaient présentent, ainsi que Coi Leray, à la fête organisée par Megan Thee Stallion, qui a partagé les festivités sur ses réseaux :

Megan Thee Stallion hosted Coi Leray, Janelle Monae, Halle Bailey and more on Hottieween 2022 🔥https://t.co/FoC4kxW3kg pic.twitter.com/K4llRQSSGE — HipHopDX (@HipHopDX) October 30, 2022

Diddy, est lui, entré complètement dans la peau du Joker :

Pour Lizzo, c’est Marge Simpson qui était mise à l’honneur, Storm des X-Men pour Chloe Bailey et le personnage de Catwoman était cette année, portée par Kelly Rowland :

Dans la catégorie costumes de personnes ayant réellement existés (ou qui existe encore), la palme revient tout de même aux enfants de Kim Kardashian et Kanye West. Pour la première fois depuis plusieurs semaines, Ye a fait parler de lui indirectement pour l’originalité des costumes de ses enfants et non ses dérapages. Les quatre enfants de l’ex couple star ont, en effet, rendu hommage à des légendes de la musique et le résultat est réussi. North a porté la légendaire tenue Tommy Hilfiger d’Aaliyah en 1997, le second, Saint est, lui, en Snoop Dogg, c’est la chanteuse Sade qui est mise à l’honneur par Chicago et le petit dernier Psaume porte à la perfection une tenue de Eazy-E. Bien joué Kim K !

Pour Wiz Khalifa, pas de légendes du hip-hop, mais plutôt, un hommage à Monsieur tout le monde dans la peau d'un employé d'une chaîne de burgers américaine :