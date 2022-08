FN Meka : découvrez le rappeur virtuel signé en maison de disques

Il a signé un contrat chez Capitol.

Et si tout cela allait trop loin ? Alors que nombre de rappeurs ou d'artistes en développement ont du mal à trouver les accès nécessaires pour faire découvrir ou écouter leur musique, le label Capitol Records d’Universal Music Group vient de signer un rappeur virtuel nommé FN Meka. Ce n'est pas même pas une personne qui se cache derrière lui mais une intelligence artificielle qui a été entraînée via une analyse des titres à succès dans le rap. Le rappeur virtuel alimenté par une AI a été créé par Anthony Martini et Brandon Le de Factory New, une maison de disques virtuelle qui a été la première à "signer" le robot rappeur.

Selon Martini, interviewé par Music Business Worldwide, la voix du rappeur est celle d'un vrai humain mais tout le reste est basé sur la technologie de l'AI.

"Techniquement parlant, FN Meka est "doublé" par un humain. Mais tout le reste à son sujet - de ses paroles aux accords et au tempo qui sous-tendent sa musique - est basé sur l'AI."

Autrement dit, les textes sont écrits par l'AI qui écrits également les accords, les mélodies et le tempo des morceaux se basant sur une analyse des chansons qui marchent actuellement.

Ryan Ruden, vice-président du marketing expérimental au sein de la maison de disques est aussi revenu sur ce projet dans le même article.

"Ce n'est qu'un premier aperçu de ce qui va arriver. C'est une évolution des 80 ans d'histoire d'innovation de Capitol Records."

Pour fêter sa signature, FN Meka a fait comme tout le monde, il a sorti un titre inédit produit par Turbo et DJ Holiday avec Gunna et le streamer de jeu vidéo Cody "Clix" Conrod.

Est-ce qu'aussi Capitol ne signe pas les followers de FN Mekka ? En effet, le rappeur virtuel en compte 10 millions sur TikTok et plus d'un milliard de vues. Il y invite ses fans dans son monde où il possède des jets géants Bugatti, des hélicoptères Maybach et des machines capables de transformer la glace en montres glacées... Il a un petit quelque chose de 6Ix9ine non ?