Gims veut organiser ses propres Victoires de la musique

C'est un débat qui dure depuis des années. SCH l'a encore clairement exprimé cette année lorsqu'il a reçu sa Victoire de la musique : le rap reste méprisé par le monde de la musique et réduit à un adjectif urbain. Et cela a le don d'ulcéré Gims qui a poussé un gros coup de gueule sur Instagram pour remédier à tout cela.

"J’étais sur le Top 50 Spotify, c’est une dinguerie : c’est l’urbain clairement qui domine, et depuis des années. Le top 50, c’est quasiment que de l’urbain. Et de l’urbain français en plus, avec les Américains de temps en temps. Le problème, c’est ce terme-là : urbain. Il est trop réducteur. Ça pose problème, parce que du coup, ils nous mettent dans des catégories. Ce truc d’album urbain, c’est comme si on disait “c’est le sous-album de l’année”, ça renvoie à ça, c’est péjoratif. Il faut arrêter avec ça, ‘album urbain’, ‘artiste urbain'. On nous met dans des catégories. Quand on parle d'album urbain de l'année c'est comme si on disait 'c'est le sous-album de l'année', c'est péjoratif. Il faut arrêter avec ça. Il y a des styles de musiques différents, pop, rock, rap... mais quand il y a des concours comme ça on peut pas faire gagner l'album de l'année d'un côté et l'album urbain de l'année de l'autre. On doit faire gagner celui qui s'est le plus vendu. [...] C'est pas normal que cette catégorie "urbain" soit mise de côté et qu'il y ait des gens sortis de nulle part qui soient album de l'année."