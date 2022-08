2Pac : quand Michael Jackson lui a manqué de respect

Un feat aurait pu avoir lieu si le King of Pop s'était déplacé...

Il y a quelque temps, on apprenait que Michael Jackson avait refusé un feat avec Tupac par loyauté envers Notorious Big. Le King of pop venait en effet d'enregistrer le morceau "This Time Around" avec Biggie et comme il avait aimé le personnage et que la guerre East Coast/West Coast faisait rage, il avait refusé de travailler avec Pac sur le titre "Thug Nature" qui devait figurer sur l'album "The Don Killuminati: The 7 Day Theory". Et pourtant, si on en croit les révélations de Napoléon des Outlawz pour Cam Capone News, il y aurait eu une autre occasion...

"'Pac a expliqué qu'il avait été appelé pour se rendre en studio et faire une chanson avec Michael Jackson. Il devait y aller pour poser un couplet. Il était tellement content qu'il l'a dit à sa mère et à toute sa famille. Il est allé au studio et il a demandé : 'Où est Michael Jackson ?' Son équipe a répondu qu'il ne viendrait pas. Ils voulaient qu'il pose son couplet quand même. Pac s'est levé et il est parti en disant : 'il a beau être Michael Jackson, il n'a pas assez de respect pour venir me dire bonjour et me parler ? Je ne ferais pas cette chanson..."