Daz Dillinger annonce sa retraite

C'est un géant du rap américain qui tire sa révérence.

S'il faut toujours se méfier des annonces de retraite faites par les rappeurs américains, habitués à la prendre et à la quitter quasiment dans la même journée (Jay-Z, Game, Nicki Minaj...), celle de Daz Dillinger paraît plus crédible. En effet, le rappeur de Tha Dogg Pound a débuté sa carrière au sein de Death Row Records alors qu'il n'avait que 19 ans dans les années 90, celles où le gangsta rap dominait le monde. S'il a marqué durablement l'histoire du hip-hop, Daz Dillinger appuie sur le bouton stop, laissant derrière lui huit albums avec Tha Dogg Pound, dont le premier, "Dogg Food" est sorti en 1995 et 19 projets solos pour cinq millions de disques vendus. Samedi 25 juin, il a publié un message sur Instagram annonçait sa retraite.

"Cette légende a officiellement pris sa retraite depuis 2022. Ce n'est plus mon problème. Le rap c'est terminé pour moi. C'était bien quand c'était le feu mais ce n'est plus fun. Donc, je m'en vais. C'est mon dernier post."