BET Awards : Drake, Doja Cat et Ari Lennox trustent les nominations

Ça s'annonce très très fort !

Mercredi 1er juin, BET a révélé les nominations pour les BET Awards 2022. Doja Cat est en tête du peloton avec six nominations, tandis que Drake et Ari Lennox ont quatre nominations chacun. Suivent de près Baby Keem, Kendrick Lamar, Silk Sonic, Chlöe, Future, H.E.R., Jazmine Sullivan, Kanye West, Lil Baby, Mary J. Blige et Tems avec trois nominations chacun.

Doja est nominée pour la catégorie meilleure artiste féminine hip-hop, meilleure artiste féminine R&B/pop, album de l'année, BET Her pour "Woman", la vidéo de l'année et la meilleure collaboration pour "Kiss Me More", avec SZA.

Doja Cat est également la seule artiste de cette année à être nominée dans les catégories R&B/pop et hip-hop.

Les nominations de Drake incluent celles pour le Meilleur artiste hip-hop masculin et l'Album de l'année pour "Certified Lover Boy", ainsi que Video Of The Year pour "Way 2 Sexy" avec Future. Ari Lennox est nominée dans la catégorie Vidéo de l'année pour "Pressure", ainsi que dans la catégorie Meilleure artiste R&B/Pop féminine.

Pour l'album de l'année, Doja affrontera "Back of My Mind" de H.E.R. et "Donda" de Kanye West, tous nominés dans la même catégorie aux Grammy Awards 2022. Tyler, the Creator et Jazmine Sullivan sont également présents dans cette catégorie avec "Call Me If You Get Lost" et la version de luxe de "Heaux Tales", respectivement.

Les BET Awards 2022 auront lieu le dimanche 26 juin au Microsoft Theatre de Los Angeles et seront diffusés sur BET à 20 h HE / PT. Taraji P. Henson est prêt à accueillir les prix.