Gims : marié à plusieurs femmes ?

Il répond enfin...

Dernièrement, Gims a beaucoup fait parlé de lui au sujet de " la polémique de la Bonne année ", ou encore, plus flatteur, grâce au retour du groupe Sexion d'Assaut.

Aujourd'hui, tous les yeux sont rivés sur lui pour une rumeur qui le poursuit depuis toujours : sa possible polygamie...

En effet, depuis des années maintenant, nombreux sont ceux et celles qui pensent que Meugui est marié à plusieurs femmes. Le principal concerné a tenu à se défendre lors de son interview pour le JDD :

"C’est totalement faux. Je vis avec DemDem et les enfants. Je me suis marié une seule fois. Je ne l’ai jamais dit publiquement. Je n’ai jamais voulu m’attarder sur cette rumeur. La rumeur s’éteint quand elle atteint l’oreille de l’intelligent. J’ai confiance en l’intelligence du public."

Au sujet de son public justement, Gims poursuit : "On ne me parle pas de ça. Mon public ne m’en parle jamais. Ça venait d’ailleurs, je ne sais pas précisément d’où. Ça fait très longtemps qu’elle existe, cette rumeur, depuis l’époque où je faisais partie du groupe Sexion d’assaut. Le fait de vivre au Maroc a dû amener cette ambiguïté. Puis ça a été relayé par des médias et ça s’est emballé."

Le doute est donc encore permis, même si on sait que Gims n'a pas obtenu sa nationalité française pour cette rumeur précisément et que les clashs de Booba n'ont clairement pas aidé...

En attendant, le rappeur de la Sexion d'Assaut continue de nier comme duant cette interview et il s'apprête à faire une nouvelle demande de nationalité française...