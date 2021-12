Nas, Lauryn Hill, Lil Nas X et Cardi dans la playlist de Barack Obama

On l'attend chaque fin d'année comme le père Noël ou la dinde aux marrons. Juste avant que ne début les fêtes de fin d'année, Barack Obama livre sa sélection des titres qui l'ont le plus marqué lors de l'année écoulée. Même si 2021 a été une fois encore un peu chaotique, l'ancien président des Etats-Unis n'a pas failli à ce qui devient une sorte de tradition et sa playlist est à retrouver sur Spotify. Comme tous les ans, on notre que l'ancien chef de la première superpuissance mondiale a fait la part belle au rap et que de nombreux artistes issus de cette mouvance trouve grâce à ses yeux.

Cette année n'échappe donc pas à la règle puisque Barack Obama met avant des artistes comme Nas, Lauryn Hill, Lizzo, Cardi ou encore Lil Nas X, Isaiah Rashad ou Morray.

The Only Heartbreaker – Mitski

I Don’t Live Here Anymore (feat. Lucius) – The War On Drugs, Lucius

Tala Tannam – Mdou Moctar

Magnolia Blues – Adia Victoria

Witchoo – Durand jones & The Indications, Aaron Frazer

Formwela 10 – Esperanza Spalding

Broken Horses – Brandi Carlile

Gold Chains – Genesis Owusu

Woman – Little Simz, Cleo Sol

Pepas – Farruko

Go Down Deh (feat. Shaggy and Sean Paul) – Spice, Shaggy, Sean Paul

Freedom – Jon Batiste

Its Way With Me – Wye Oak

Nobody (feat. Ms. Lauryn Hill) – Nas, Ms. Lauryn Hill

Nightflyer – Allison Russell

MONTERO (Call Me By Your Name) – Lil Nas X

Patria y Vida – Yotuel, Gente de Zona, Descemer Bueno, Maykel Osobo, El Funky

Notice – Tammy Lakkis

Armash – Teddy Afro

Write A List of Things To Look Forward To – Courtney Barnett

Volvi – Aventura, Bad Bunny

Headshots (4r Da Locals) – Isaiah Rashad

Boomerang – yebba

In My Blood – MO3, Morray

YA – YEИDRY

Rumors (feat. Cardi B) – Lizzo, Cardi B