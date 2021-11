Wack 100 a sa propre version de la fusillade entre Megan Thee Stallion et Tory Lanez

Wack 100 a sa propre théorie sur ce qui s'est passé entre Megan Thee Stallion et Tory Lanez l'année dernière. Lors d'une récente conversation au Clubhouse, le manager chevronné a affirmé que les blessures de Megan n'étaient pas le résultat d'une blessure par balle.

Comme Wack 100 l'a expliqué dans la vidéo, il pense que les blessures de Hot Girl Meg ont été causées parce qu'elle a cassé la fenêtre du SUV noir dans laquelle elle se trouvait la nuit de la fusillade présumée.

"Faisons vraiment le calcul. Certains des plus petits os de notre putain de corps se trouvent dans notre pied. Si tu prends une balle dans ce pied et que ça te brise les os, tu ne marches pas à reculons avec les mains en l'air. Cela n'est pas possible. Ça ne peut pas arriver. Tu vas te coucher, homme ou femme, et tu vas crier comme jamais. Tu vas crier et crier et tu ne seras certainement pas sur scène deux à trois semaines après à twerker ! Ça ne peut pas arriver !"