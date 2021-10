Mort de Tupac : la théorie du complot toujours d'actualité

Le premier policier sur les lieux continue d'être harcelé.

Alors que cela fait 25 ans que Tupac a été abattu à Las Vegas et qu'il a succombé à ses blessures quelques jours plus tard, la théorie du complot continue de poursuivre l'un des premiers officiers de police à s'être rendu sur les lieux pour secourir le rappeur, le 7 septembre 1996. Chris Carrol a raconté dans The Sun qu'il continuait à être harcelé alors qu'il est aujourd'hui à la retraite. Il a expliqué qu'il recevait des messages du monde entier l'accusant d'avoir appuyé sur la gâchette et/ou d'avoir aidé 2Pac à s'échapper de la scène.

"Certains sont convaincus que j'ai joué un rôle dans ce qui s'est passé – soit dans son décès, soit dans son évasion supposée. C'est juste comique de dire que je l'ai tué."

2Pac était avec l'ancien PDG de Death Row Records, Suge Knight, lorsque la fusillade a eu lieu à l'intersection d'East Flamingo Road et de Koval Lane devant l'hôtel Maxim. Les deux hommes venaient de quitter le MGM Grand où ils avaient assisté au combat de Mike Tyson contre Bruce Seldon. Alors que Pac se penchait sur la BMW 750 iL de 1996 pour inviter deux femmes au Club 662, une Cadillac blanche à quatre portes s'est arrêtée du côté droit de Knight. Un homme assis à l'arrière a baissé la vitre et a rapidement tiré des coups de feu avec un S&W Glock 22 .40, touchant Shakur quatre fois – deux fois à la poitrine, une fois dans le bras et une fois dans la cuisse. Le rappeur est décédé six jours plus tard au Centre médical universitaire du sud du Nevada.

Carroll pense que les fans de 2Pac dont du mal à accepter le fait que leur idole ait subi une mort aussi tragique.

"Il est très difficile pour les gens de croire qu'une personne aussi emblématique a été victime d'un simple meurtre. Malheureusement, c'est le scénario le plus évident. Quand je suis arrivé, il était déjà en train de mourir. Il n'est officiellement mort que plus tard, mais ce n'était que grâce à l'habileté de l'équipe et des machines qui ont continué à faire battre son cœur."

Rappelons qu'officiellement le dossier est clos même si on ne sait toujours pas qui a tué la légende West Coast.